Борнмут официально объявил о подписании капитана сборной США. Договор рассчитан на 5 лет.

Неймар получил забивного партнера – Аль-Хиляль выложил рекордные 50 млн за бомбардира из АПЛ

Год назад Адамс перешел из РБ Лейпциг в Лидс за 20 млн фунтов. Хавбек отыграл за "павлинов" 26 матчей, результативными действиями не отмечался. В контракте Адамса была предусмотрена клаусула на те же 20 миллионов, если Лидс вылетит из АПЛ. Борнмут выплатил эту сумму и забрал 24-летнего игрока, которого связывали с Челси.

Пока Адамс травмирован, поэтому не поможет Забарному и компании. Борнмут набрал очко в матчах с Вест Хэмом (1:1) и Ливерпулем (1:3), а 26 августа будет принимать Тоттенхэм.

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