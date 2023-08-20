Борнмут офіційно оголосив про підписання капітана збірної США. Контракт розрахований на 5 років.

Неймар отримав забивного партнера – Аль-Хіляль виклав рекордні 50 млн за бомбардира з АПЛ

Рік тому Адамс перейшов з РБ Лейпциг у Лідс за 20 млн фунтів. Хавбек відіграв за "павичів" 26 матчів, результативними діями не відзначався. У контракті Адамса була передбачена клаусула на ті ж 20 мільйонів, якщо Лідс вилетить з АПЛ. Борнмут виплатив цю суму і забрав 24-річного гравця, якого пов'язували з Челсі.

Наразі Адамс травмований, тому не допоможе Забарному і компанії. Борнмут набрав очко у матчах з Вест Хемом (1:1) та Ліверпулем (1:3), а 26 серпня прийматиме Тоттенхем.

Ліверпуль у меншості переміг Борнмут – Забарний знову провів хороший матч, але припустився гольової помилки