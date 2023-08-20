Как и сообщалось, Аль-Хиляль официально завершил подписание 28-летнего Александра Митровича. Контракт с нападающим рассчитан на 3 года – до лета 2026-го. О подписании очередного новичка сообщил официальный Twitter Аль-Хиляля.

Фулхэм получит за трансфер около 50 миллионов евро – рекордная сделка в истории клуба. Сам Митрович стал очередным звездным новичком Аль-Хиляля. В летнее трансферное окно клуб уже оформил трансферы Неймара, Малкома, Рубена Невеша, Милинковича-Савича, Калиду Кулибали и Ясина Буну.

Митрович выступал за Фулхэм с 2018 года. В составе лондонцев он сыграл 206 матчей, забил 111 голов (из них 14 – в прошлом сезоне АПЛ) и отдал 22 ассиста. Впрочем, уход получился несколько скандальным – в последнее время серб устроил бойкот, требуя трансфера. Дошло до того, что Александр отказался играть за команду. В своем заявлении Фулхэм указал, что неохотно принял предложение, поскольку игрок открыто заявлял о желании уйти.

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків