Чемпионат Англии 2023/24, 2-й тур

Ливерпуль – Борнмут – 3:1

Голы: Диас, 28, Салах, 36, Жота, 61 – Семеньо, 3

Удаление: Макаллистер, 58 (Ливерпуль)

Нереализованный пенальти: Салах, 36

Вулверхэмптон – Брайтон – 1:4

Голы: Хван, 61 – Митома, 15, Эступиньян, 46, Марч, 51, 55

Удаление: Нуньеш, 90+5 (Вулверхэмптон)

Фулхэм – Брентфорд – 0:1

Голы: Висса, 44, Мбеумо, 66 (пен), 90+3

Удаление: Рим, 64 (Фулхэм)

"Бесконечные деньги – это проблема": Клопп раскритиковал клубы за огромные траты во время трансферного окна

Ливерпуль ужасно начал домашний матч против Борнмута, слишком легко теряя мяч в билд-апе и пропустив дважды за три стартовых минуты. В обоих случаях забивал Семеньо, но первый гол отменили из-за офсайда. На 9-й же минуте мог привезти Алиссон, отпустивший от себя сферу и срезавший соперника в подкате.

Затем игра несколько выровнялась, однако Ливерпуль до перерыва выглядел в атаке даже хуже Борнмута. Тем не менее, на 28-й минуте Диас сравнял счет в результате врывания Жоты в штрафную и удара в падении через себя. На 36-й же хозяева заработали пенальти – Салах не смог прошить Нету, но сыграл на добивании. 2:1.

Второй тайм мерсисайдцы тоже начали неудачно, оставшись в меньшинстве (за накладку красную получил Макаллистер), но постепенно Ливерпуль захватил контроль над игрой.

Воротам начали угрожать регулярно, что вылилось в гол Жоты на 61-й минуте – он сработал на добивании после лонгшота Собослая. После этого команды разменивались моментами, однако забить еще один мяч им не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу подопечных Юргена Клоппа.

Забарный вышел в основе и провел полный матч. Перформанс украинца оказался неоднозначным. Именно Илья не успел за Жотой при его добивании, а кроме того он проиграл несколько верховых единоборств Ван Дейку.

THE RED CARD COULDN’T STOP THEM??? Liverpool 3-1 Bournemouth #LIVBOU #EPL pic.twitter.com/03CkoIph3x

Тем не менее, позитива в игре экс-динамовца значительно больше – грубых ошибок Забарный не допускал, а первые два гола не на его совести. Наш земляк выиграл 4 из 7 единоборств, заблокировал 4 удара и выполнил 5 выносов. Один из них даже спас Борнмут от очередного добивания.

Не пошли у Ильи только длинные передачи – все шесть оказались неточными. Зато в целом Забарный выдал 29 точных пасов из 36-ти, а также сделал 54 касания мяча. Это служит ярким подтверждением, что в системе Андони Ираолы украинец пользуется большим доверием, в целом оправдывая его.

В параллельной встрече Брайтон легко разобрался с Фулхэмом. Счет был открыт уже на 15-й минуте в результате 30-метрового рывка Митомы на дриблинге с выходом один на один. На первой же минуте второго тайма Каору ассистировал Эступиньяну, а на 51-й и 55-й отличился Марч – голевые передачи отдавал Энсисо. 0:4.

World class from Mitoma



Still my best Winger in the PL pic.twitter.com/Iq6Djw8jew