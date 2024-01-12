Клуб Забарного впервые в истории забрал награду игрока месяца АПЛ – известен триумфатор
Нападающий Борнмута Доминик Соланке собирает индивидуальные награды после самого продуктивного месяца в своей карьере.
Одноклубник Ильи Забарного выиграл награду лучшего игрока места АПЛ в декабре. 26-летний Соланке по итогам голосования опередил Трента, Кунью, Кудуса, Олисе, Палмера, Сенеси и Сона.
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Нападающий Борнмута в декабре провел 7 матчей АПЛ и отличился 6 голами. В частности, Соланке удалось оформить первый в карьере хет-трик, расстроив Ноттингем Форест. Доминик принес Борнмуту дебютную в истории награду игрока месяца АПЛ.
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