Нападающий Борнмута Доминик Соланке собирает индивидуальные награды после самого продуктивного месяца в своей карьере.

Одноклубник Ильи Забарного выиграл награду лучшего игрока места АПЛ в декабре. 26-летний Соланке по итогам голосования опередил Трента, Кунью, Кудуса, Олисе, Палмера, Сенеси и Сона.

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Нападающий Борнмута в декабре провел 7 матчей АПЛ и отличился 6 голами. В частности, Соланке удалось оформить первый в карьере хет-трик, расстроив Ноттингем Форест. Доминик принес Борнмуту дебютную в истории награду игрока месяца АПЛ.

Enjoy all six of @domsolanke’s goals in December pic.twitter.com/isBhnihVwP — Premier League (@premierleague) January 12, 2024

Унаи Эмери из Астон Виллы выиграл приз лучшего тренера декабря – 14 очков в 7 турах.

Consecutive home wins against Man City and Arsenal were standout results in another strong month for Unai Emery’s side pic.twitter.com/wbvWwzkHUU — Premier League (@premierleague) January 12, 2024

Хавбек Ливерпуля Алексис Мак Аллистер забил самый красивый гол месяца.

Your winner of the @premierleague December Goal of the Month is... @LFC's Alexis Mac Allister pic.twitter.com/7ylZE6lUFB — Budweiser Football (@budfootball) January 12, 2024

Голкипер Уэс Фодерингхэм (Шеффилд Юнайтед) совершил лучший сейв.

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