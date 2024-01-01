В последний день 2023 года в АПЛ вместо двух украинцев сыграл только один. Футбол 24 в новом видео рассказывает, почему Арсенал проиграл без Зинченко, а Забарный не смог помочь Борнмуту остановить Тоттенхэм.

Защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко получил рецидив старой травмы икроножной мышцы, из-за чего пропускал поединок против Фулхэма (1:2). Сроки восстановления пока не известны. Команда Артеты же потерпела уже второе поражение подряд и три поединка в конце 2023 не знает вкуса побед. Бледая игра истощенных насыщенным игровым графиком "канониров" привела к тому, что клуб из северного Лондона ушел на новогодний перерыв, находясь на четвертой позиции в турнирной таблице.

Еще один украинский легионер Илья Забарный в очередной раз появился в основе Борнмута. "Вишенки" впервые за восемь поединков потерпели поражение. Виновник – лондонский Тоттенхэм (1:3), воспользовавшийся ошибками в защите, украинского центрбека изрядно потрепал бразильский нападающий Ришарлисон. Приход Нового года Борнмут отмечал на 12 строчке турнирной таблицы АПЛ