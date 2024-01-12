Клуб Забарного вперше в історії забрав нагороду гравця місяця АПЛ – відомий тріумфатор
Нападник Борнмута Домінік Соланке збирає індивідуальні нагороди після найпродуктивнішого місяця у своїй кар'єрі.
Одноклубник Іллі Забарного виграв нагороду найкрайщого гравця місця АПЛ у грудні. 26-річний Соланке за підсумками голосування випередив Трента, Кунью, Кудуса, Олісе, Палмера, Сенесі і Сона.
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Нападник Борнмута у грудні провів 7 матчів АПЛ та відзначився 6 голами. Зокрема, Соланке вдалося оформити перший у кар'єрі хет-трик, засмутивши Ноттінгем Форест. Домінік приніс Борнмуту дебютну в історії нагороду гравця місяця АПЛ.
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