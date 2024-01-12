Нападник Борнмута Домінік Соланке збирає індивідуальні нагороди після найпродуктивнішого місяця у своїй кар'єрі.

Одноклубник Іллі Забарного виграв нагороду найкрайщого гравця місця АПЛ у грудні. 26-річний Соланке за підсумками голосування випередив Трента, Кунью, Кудуса, Олісе, Палмера, Сенесі і Сона.

Забарний претендує на звання найкращого гравця Борнмута у грудні

Нападник Борнмута у грудні провів 7 матчів АПЛ та відзначився 6 голами. Зокрема, Соланке вдалося оформити перший у кар'єрі хет-трик, засмутивши Ноттінгем Форест. Домінік приніс Борнмуту дебютну в історії нагороду гравця місяця АПЛ.

Enjoy all six of @domsolanke’s goals in December pic.twitter.com/isBhnihVwP — Premier League (@premierleague) January 12, 2024

Унаї Емері з Астон Вілли виграв приз найкращого тренера грудня – 14 очок у 7 турах.

Consecutive home wins against Man City and Arsenal were standout results in another strong month for Unai Emery’s side pic.twitter.com/wbvWwzkHUU — Premier League (@premierleague) January 12, 2024

Хавбек Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер забив найкрасивіший гол місяця.

Your winner of the @premierleague December Goal of the Month is... @LFC's Alexis Mac Allister pic.twitter.com/7ylZE6lUFB — Budweiser Football (@budfootball) January 12, 2024

Голкіпер Уес Фодерінгхем (Шеффілд Юнайтед) здійснив найкращий сейв.

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