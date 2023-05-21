Клуб УПЛ тонет в долгах – источник сообщил об уходе ряда легионеров
"Горожане" быстрыми темпами идут на дно – команда перестала даже тренироваться.
Продолжает лихорадить Львов. По сообщению Sportarena, клуб задолжал футболистам часть зарплаты за апрель, а ряд легионеров покинул клуб. Из всех бразильских игроков во Львове остался только Игор Габриэл.
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Отмечается также, что почетный президент Александр Боровиков уехал в США.
Интересно, что впервые за долгое время игроки не будут заезжать на клубную базу. Команда соберется непосредственно на игру с Рухом, которая состоится уже сегодня, 21 мая, в 17:00.
Напомним, ранее Львов официально покинул защитник Алексей Дитятьев, а СМИ заявляли о досрочном разрыве контракта с клубом нападающего Адеринсола Эсеолы и полузащитника Мурило Соузы. Инсайдер Игорь Бурбас сообщал, что в клубе шантажом заставляют игроков завершить сотрудничество, рассчитывая доиграть сезон молодежным составом.
Львов в турнирной таблице УПЛ идет последним, имея в своем активе лишь 13 очков. Подопечные Анатолия Бессмертного не знали вкуса побед в последних девяти поединков.
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