"Горожане" быстрыми темпами идут на дно – команда перестала даже тренироваться.

Продолжает лихорадить Львов. По сообщению Sportarena, клуб задолжал футболистам часть зарплаты за апрель, а ряд легионеров покинул клуб. Из всех бразильских игроков во Львове остался только Игор Габриэл.

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Отмечается также, что почетный президент Александр Боровиков уехал в США.

Интересно, что впервые за долгое время игроки не будут заезжать на клубную базу. Команда соберется непосредственно на игру с Рухом, которая состоится уже сегодня, 21 мая, в 17:00.

Напомним, ранее Львов официально покинул защитник Алексей Дитятьев, а СМИ заявляли о досрочном разрыве контракта с клубом нападающего Адеринсола Эсеолы и полузащитника Мурило Соузы. Инсайдер Игорь Бурбас сообщал, что в клубе шантажом заставляют игроков завершить сотрудничество, рассчитывая доиграть сезон молодежным составом.

Львов в турнирной таблице УПЛ идет последним, имея в своем активе лишь 13 очков. Подопечные Анатолия Бессмертного не знали вкуса побед в последних девяти поединков.

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