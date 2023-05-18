Львов шантажом хочет заставить игроков разорвать контракты – клуб не собирается спасаться от вылета из УПЛ
ФК Львов пошел на резонансный шаг, чтобы сохранить бюджет после вылета из УПЛ.
Боссы ФК Львов предлагают всем игрокам команды полюбовно разорвать контракты до завершения сезона, сообщает журналист Игорь Бурбас.
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В переговоры подключили и шантаж – футболистам предлагают одну полную зарплату в виде компенсации, а если игроки не согласятся, то рискуют остаться ни с чем после вылета в Первую лигу. Уже известно, что Алексей Дитятьев согласился на переход, остальные еще размышляют.
Также сообщается, что доигрывать сезон команда будет молодежным составом. Отметим, что Львов последний с 13 очками, отставая от предпоследнего места на 9 пунктов.
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