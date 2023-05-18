ФК Львов пошел на резонансный шаг, чтобы сохранить бюджет после вылета из УПЛ.

Боссы ФК Львов предлагают всем игрокам команды полюбовно разорвать контракты до завершения сезона, сообщает журналист Игорь Бурбас.

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В переговоры подключили и шантаж – футболистам предлагают одну полную зарплату в виде компенсации, а если игроки не согласятся, то рискуют остаться ни с чем после вылета в Первую лигу. Уже известно, что Алексей Дитятьев согласился на переход, остальные еще размышляют.

Также сообщается, что доигрывать сезон команда будет молодежным составом. Отметим, что Львов последний с 13 очками, отставая от предпоследнего места на 9 пунктов.

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