Дерби держало в напряжении до последних минут, ставших апофеозом хамства. Счет был 1:1, когда игрок Львова Марко Кицун курьезно попал в собственную то ли руку, то ли живот. Арбитр Артем Очкуренко назначил пенальти, изрядно разозливший игроков и тренерский штаб Львова.

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Один из фанатов "горожан" окончательно потерял контроль – выбежал на поле и коварно ударил судью в живот. Очкуренко мог покинуть поле, но все же позволил Руху точно пробить 11-метровый и сразу дал финальный свисток. Ситуация разделилась на 2 кучи – радостных победителей и проигравших, которые хотели добраться до Очкуренко любой ценой. Только вмешательство полиции позволило рефери избежать "суда Линча по-львовски".

Победа была очень важна для Руха, который идет лидером юношеского чемпионата Украины. За 3 тура до финиша отрыв от Динамо увеличился до 5 очков.

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