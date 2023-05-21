Львів швидкими темпами йде на дно – команда перестала навіть тренуватися.

Продовжує лихоманити Львів. За повідомленням Sportarena, клуб заборгував футболістам частину зарплати за квітень, а низка легіонерів залишила клуб. Зі всіх бразильських гравців у Львові залишився лише Ігор Габріел.

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Зазначається також, що почесний президент Олександр Боровиков від'їхав до США.

Цікаво, що вперше за довгий час гравці не заїжджатимуть на клубну базу. Команда збереться безпосередньо на гру з Рухом, яка відбудеться вже сьогодні, 21 травня, о 17:00.

Нагадаємо, раніше Львів офіційно покинув захисник Олексій Дитятьєв, а ЗМІ заявляли про достроковий розрив контракту з клубом нападника Адерінсола Есеоли та півзахисника Муріло Соузи. Інсайдер Ігор Бурбас повідомляв, що у клубі шантажем змушують гравців завершити співпрацю, розраховуючи дограти сезон молодіжним складом.

Львів за чотири тури до фінішу йде у турнірній таблиці УПЛ останнім, маючи у своєму активі лише 13 очок. Підопічні Анатолія Безсмертного не знали смаку перемог в останніх дев'яти поєдинків.

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