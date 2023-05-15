Защитник "горожан" Алексей Дитятьев покинул львовян еще до завершения сезона.

"Благодарю вас, ребята. Для меня это интересный опыт. Трудные времена порождают сильных людей.

Ворскла одолела Львов и сохраняет шансы на еврокубки – "горожане" одной ногой уже в Первой лиге

Идем дальше и встретимся на футбольном поле", – написал Дитятьев на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 34-летний защитник присоединился ко Львову в январе 2023 года и провел за команду 9 матчей, результативными действиями не отмечался.

Накануне "горожане" в матче 26-го тура УПЛ на собственном поле уступили Ворскле и фактически вылетели в Первую лигу. Чтобы сохранить прописку, команде Анатолия Бессмертного нужно обязательно выиграть последние 4 поединка и надеяться на осечки конкурентов (безвыигрышная серия "сине-золотых львов" составляет уже одиннадцать матчей).

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