Тестировать присутствие зрителей во время футбольных матчей начнут в Ровно.

Верес на своем сайте объявил о возвращении болельщиков на трибуны стадиона Авангард.

Шахтер начал продажу билетов на ответный матч с Марселем – запрет атрибутики, специальный поезд и усиленная охрана

Первый официальный поединок в новом году ровенчане проведут против Колоса в воскресенье, 25 февраля. "Красно-черные" получили соответствующее разрешение от Ровенской областной военной администрации. При этом должны быть соблюдены все требования безопасности в условиях действия военного положения.

По информации издания Про Рівне, количество билетов для болельщиков ограничено вместимостью укрытия на стадионе – 1200 человек. Это 15% от количества зрительских мест, готовых на сегодня в рамках реконструкции стадиона, которых на двух трибунах насчитывается 8000.

Напомним, на зимнюю паузу Верес ушел на 15-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 12 очков.

Шахтер – Марсель: анонс матча плей-офф Лиги Европы