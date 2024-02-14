Болельщики Шахтера уже могут приобрести пропуска в гостевой сектор на дуэль с Марселем в поединке второго по силе евротурнира.

Шахтер на своем сайте объявил о начале продажи билетов на повторный матч с Марселем в борьбе за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

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Стоимость пропусков составляет 25 евро. Заказать их можно по ссылке. Для болельщиков украинской команды отведены сектора L и K.

К слову, все билеты являются именными. После оплаты заказа на билеты на e-mail придет письмо с ваучером в приложении. Этот ваучер нужно обменять на билет на матч после предъявления документа, удостоверяющего личность.

Обмен билетов будет происходить с 16:00 до 18:00 на площади La Joliette в день матча. С 18:00 до 18:30 будет организовано отправление к стадиону специального поезда метро, который будет охраняться и контролироваться местной полицией. По решению муниципальных властей Марселя болельщики, которые прибудут на стадион любым другим способом, кроме указанного выше, не будут допущены на матч и, соответственно, не смогут попасть в секторы болельщиков ФК Шахтер.

В целях безопасности наших болельщиков и учитывая многочисленные инциденты в прошлом, местная полиция настоятельно не рекомендует носить/выставлять напоказ цвета или любую айдентику Шахтера в Марселе, ведь это может вызвать неадекватные агрессивные действия со стороны местных болельщиков.

Напомним, матч между Марселем и Шахтером состоится 22 февраля на арене Велодром и начнется в 22:00 по Киеву.

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