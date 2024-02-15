Матч Шахтер – Марсель состоится сегодня, 15 февраля, на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на MEGOGO.

Шахтер – Марсель: прогноз на матч плей-офф Лиги Европы: прогноз на матч плей-офф Лиги Европы

Шахтер стал главным нарушителем спокойствия в украинском медиапространстве во время трансферного окна. Такую активность и щедрость позволило себе считанное количество клубов – "горняки" вошли в топ-10 в Европе по тратам зимой. Дончане вытащили из кармана 24,7 млн евро, почти повторив свой рекорд с сезона 2018/19 (25,6 млн).

На сборах украинский чемпион начал сразу же наигрывать новичков. Марлон Гомес пока недоступен (травмировался в отборе на Олимпиаду-2024), Педринью вернется летом, а вот Кевин получил роль основного вингера. Более того – его роль на поле уже начинает напоминать попытки играть через Мудрика. Сложная пасовая и позиционная работа велась на правом фланге и в центре, в то время как на левом создается пространство для рывков.

Кевин пытается смещаться в центр и бить, а также не чурается черновой работы. Партнеры пока не очень активно привлекают новичка к игре, однако в его активе уже есть ассист. Неплохо выглядел и его конкурент Невертон.

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Показали хороший перспективы Педриньо и форвард Эгиналду (отметился дублем с Аркадагом) – они составят конкуренцию Азарову и Сикану во второй половине сезона. Был и украинский новичок – 18-летнего Цуканова подтянули к первой команде, а центрхав отблагодарил тремя голами. Швед же особо себя проявить не сумел, хоть и забил один гол.

Основные изменения в тактическом рисунке Шахтера сосредоточены в центральном треугольнике и на правом фланге. Во-первых, Судакова подняли ближе к атаке, что выглядит неоднозначно – с Антверпеном в ЛЧ такой ход резко сказался на эффективности Георгия, которого не хватало в розыгрышах ниже. Степаненко травмирован, поэтому пару позади составили Бондаренко и Крыськив – кто-то из них всегда помогает в прессинге.

Также стоит отметить огромное количество хаотичных перемещений Зубкова и Конопли. Они стали вездесущими. Особенно изменения заметны по Ефиму – он активно заходит в опорную зону, регулярно появляется в штрафной (в частности, замыкая на дальней штанге) и поддерживает атаку с высокой позиции. Все это очень помогает продвигать мяч под давлением на первых двух третях, однако к игре в завершающей фазе пока возникают вопросы.

Наиболее тревожным сигналом перед противостоянием с Марселем является огромное количество пространства, возникающее за спинами "горняков". Даже Лехия уверенно контратаковала подопечных Марино Пушича, а это даже не команда из Экстраклясы. Также довольно сыро выглядит хаотичная структура – иногда складывается впечатление, что смещения делают просто ради смещений. Не всегда прослеживается их основная цель.

Также не стоит забывать, что Шахтер будет проводить первый официальный матч в 2024 году, в то время как соперник находится в тонусе. Кроме того, пугает разница в классе – в составе Марселя выступают Обамеянг, Корреа, Арит, Кондогбия, Клос... И это лишь футболисты, которые находятся на слуху.

Выходить на такую команду с обновленной игровой моделью и без основного опорника, с большим количеством пространства (прямо как специально под Обамеянга) немного страшно. Впрочем, французским фанам сейчас тоже не сладко – даже Дженнаро Гаттузо признает, что их команда попала в кризис. Безвыигрышная серия Олимпика достигла пяти матчей, а победить в 2024 году удалось только представителя из 5-го дивизиона, в Кубке.

Ныне Марсель находится на восьмой позиции в Лиге 1. Впрочем, кризисность коллектива несколько преувеличена – по ожидаемым голам подопечные Рино держатся в топ-3, а по ожидаемым очкам они вообще вторые после ПСЖ. Не так все плохо и с обороной, ведь только Ницца допустила меньше xG на свои ворота. И особого перебора (то есть фарта или голкиперских подвигов) в этом нет.

Даже если взять период с 20 декабря, когда начался спад результатов, то ситуация не изменится. Марсель идет третьим по ожидаемым забитым голам и очкам, а также остается вторым по ожидаемым пропущенным. Поэтому главной бедой Олимпика является реализация – недореализовано 3,25 xG во время кризиса и 7,19 в целом по чемпионату (только у 5 команд больший недобор).

По точности ударов Марсель идет предпоследним во Франции, что является большим плюсом для Шахтера. Также стоит отметить ужасный прессинг (наименьшее среднее количество возвратов на чужой половине в Лиге 1) и оборону на стандартах – никому не забивают с них так часто. В конце концов, подопечным Рино Гаттузо свойственна страшная нестабильность по ходу матча.

Правда, недооценивать эту нестабильность нельзя. Показательными стали перестрелки с Аяксом в Лиге Европы – 3:3 и 4:3. Французы способны выключиться, пропустить кучу голов, отыграть их и выйти вперед, чтобы снова пропустить. Словом, Марсель может быть очень опасным в трудном положении, поэтому "горняки" должны быть сконцентрированными до конца. Даже если удастся разгромить Олимпик за тайм.

Подробнее о Марселе смотрите в комментарии нашей журналистки Ольги Любушкиной для ютуб-канала "Футбол 24".

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Марсель

Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Бондаренко, Судаков, Крыськив – Зубков, Сикан, Кевин

Марсель: Лопес – Клос, Жиго, Балерди, Мерлин – Унахи, Арит, Онана – Ндиайе, Обамеянг, Корреа

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Марсель фаворитом матча Лиги Европы фаворитом. На победу подопечных Дженнаро Гаттузо дают 2.30, а на триумф Шахтера – 3.45. Ничья была оценена коэффициентом 3.55.

Специалисты не дают однозначного ответа относительно потенциальной результативности. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.07, аналогичный тотал меньше – 1.92. Гол Пьера-Эмерика Обамеянга умножит вашу ставку на 2.80, а Даниила Сикана – на 3.50.