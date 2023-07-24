Алексей Сидоров остается игроком Металлурга Запорожья, не смотря на то, что несколько дней назад Металлист-1925 объявил о переходе форварда.

На днях харьковский Металлист-1925 официально объявил о переходе украинского форварда запорожского Металлурга Алексея Сидорова, ставшего лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша Первой лиги.

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Однако по информации ТаТоТаке, футболист по-прежнему находится на контракте с Металлургом. Алексей сейчас тренируется с харьковчанами, но переход форварда окончательно не утвержден.

Как сообщает источник, Сидоров прошел медосмотр и остается в расположении Металлиста-1925. Запорожская сторона все еще надеется выгодно продать своего бомбардира и продолжает рассматривать альтернативные сценарии. У харьковчан есть как минимум один конкурент среди клубов УПЛ.

Нападающий провел 24 матча за запорожский клуб в прошлом сезоне. На счету Сидорова 11 голов и 4 ассиста.

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