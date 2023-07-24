Олексій Сидоров залишається гравцем Металурга Запоріжжя, не дивлячись на те, що декілька днів тому Металіст-1925 оголосив про перехід форварда.

Днями харківський Металіст-1925 офіційно оголосив про перехід українського форварда запорізького Металурга Олексія Сидорова, який став найкращим бомбардиром минулого розіграшу Першої ліги.

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Однак за інформацією ТаТоТаке, футболіст досі перебуває на контракті з Металургом. Олексій зараз тренується з харків'янами, але перехід форварда остаточно не затверджено.

Як повідомляє джерело, Сидоров пройшов медогляд і залишається у розташуванні Металіста-1925. Запорізька сторона все ще сподівається вигідно продати свого бомбардира й продовжує розглядати альтернативні сценарії. У харків’ян є як мінімум один конкурент серед клубів УПЛ.

Нападник провів 24 матчі за запорізький клуб минулого сезону. На рахунку Сидорова 11 голів та 4 асисти.

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