Запорожский Металлург, начавший новый сезон в Первой лиге, определился с местом проведения домашних матчей.

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Как сообщает клубная пресс-служба, запорожцы будут принимать своих соперников в городе Умань (Черкасская область)

Именно на этой арене запорожцы проведут свой дебютный матч в новом сезоне. Матч 1-го тура Первой лиги Металлург Запорожья – Кремень состоится в пятницу, 28 июля 2023 года.

В прошлом розыгрыше Первой лиги запорожский Металлург финишировал на 4-м месте, серьезно отстав от Полесья и Оболони (эти два клуба непосредственно прошли в элиту) и уступив один пункт ЛНЗ.

В стыковых матчах за право играть в УПЛ Металлург С противостоял ровенскому Вересу. Первый матч завершился в пользу запорожского клуба – 1:0. Однако во ответной встрече Верес взял уверенный реванш – 6:1.

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