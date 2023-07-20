Металлист 1925 на своем официальном сайте сообщил о трансфере уже экс-нападающего МФК Металлург Алексея Сидорова.

СК Днепр-1 хочет создать дуэт бомбардиров чемпионата Украины – 300 тысяч долларов оказалось мало

Контракт с форвардом рассчитан на 5 лет. По информации Transfermarkt, Алексей обошелся харьковчанам в 100 тысяч евро. Интересно, что Сидорова хотел подписать СК Днепр-1, который предлагал 300 тысяч долларов, но получил отказ.

Заметим, что в составе МФК Металлург Сидоров стал вторым лучшим бомбардиром Первой лиги 2022/23, забив 11 голов.

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