Клуб УПЛ перехватил форварда, которого хотел подписать СК Днепр-1 за почти втрое большую сумму
20 июля 17:22 - Читати українською
Нападающий Алексей Сидоров официально присоединился к Металлисту 1925.
Металлист 1925 на своем официальном сайте сообщил о трансфере уже экс-нападающего МФК Металлург Алексея Сидорова.
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Контракт с форвардом рассчитан на 5 лет. По информации Transfermarkt, Алексей обошелся харьковчанам в 100 тысяч евро. Интересно, что Сидорова хотел подписать СК Днепр-1, который предлагал 300 тысяч долларов, но получил отказ.
Заметим, что в составе МФК Металлург Сидоров стал вторым лучшим бомбардиром Первой лиги 2022/23, забив 11 голов.
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