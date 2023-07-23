Шахтер после "украинизированного" сезона, когда в команде выступали в основном украинцы, понемногу возвращается к истокам. В составе чемпионов Украины уже 2 новичка из Бразилии – защитник Педринью и вингер Невертон. За последнего заплатили почти 150 миллионоа гривен. В долларах эта сумма звучит значительно скромнее – чуть больше 4 млн.

На Дениса Гармаша не рассчитывает Луческу, поэтому ветерана, возможно, увидим в казахском Ордабасы, где уже играют Артем Беседин и Евгений Макаренко. А Евгений Коноплянка близок к переходу в румынский ЧФР Клуж. Подробнее об этом всем смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".