Кризисная Салернитана сделала ставку на зимний трансферный рынок. Как информирует официальный сайт клуба, под задачу спасения в Серии А кампанийцы вернули на пост спортивного директора Вальтера Сабатини, который был уволен чуть более года назад. На этой должности он заменил Моргана Де Санктиса.

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Летом Де Санктис вёл необычную трансферную политику, прибегая к статистическим метрикам и показателям тех или иных футболистов, без тщательного просмотра их в деле. Сабатини отличается совершенно другим подходом к делу. Вальтер не доверяет цифрам – только собственным глазам.

На днях президент Салернитаны Данило Иерволино заявил, что многие игроки команды потеряли мотивацию выступать за команду, отсюда – такое большое количество поражений. Президент заявил, что если игроки продолжат "продавать" себя, то Салернитана станет для них "футбольной могилой".

После 16 туров Салернитана замыкает турнирную таблицу Серии А. В активе команды лишь 8 набранных очков.

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