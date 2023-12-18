Аталанте предстояло доказать, что победа над Миланом не была случайной, ведь до этого было одно очко за четыре тура. У Салернитаны дела еще хуже, но от нее никто и не ждет подвигов. Впрочем, именно подопечные Филиппо Индзаги открыли счет уже на 10-й минуте. Пирола замкнул подачу Кондревы из стандарта. В первом тайме гости больше в створ ворот не били.

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Бергамцы же активно искали способ заставить капитулировать Бенуа Костиля. Расточительством страдал Адемола Лукман. По меньшей мере, три хороших момента создали ему партнеры, но нигериец так и не смог отличиться. Да, удары были точными, но голкипер с ними справился.

Героем начала второго тайма стал Луис Муриэль. Уже через две минуты после перерыва колумбиец сравнял счет. Прекрасный удар с лета метров с пятнадцати точь-в-точь в девятку. Претендент на то, чтоб именоваться шедевром. Опытный форвард забил в третьем матче подряд, что с ним случилось во второй раз за время выступлений в составе Аталанты. Предыдущий случай произошел ровно три года назад – тогда серия началась в декабре и растянулась на шесть матчей.

Позже Костиль снова огорчил Лукмана, взяв его удар. Однако равновесие держалось недолго. Муриэль ворвался в штрафную, отдал на Адемолу, и тот наконец-то вместо удара сделал передачу. Пашалич вывел Аталанту вперед. Колумбиец выполнил свою часть работы и ушел отдыхать, уступив место Шарлю де Кетеларе.

Полчаса бельгийцу хватило, чтобы стать одним из лучших игроков матча. За свой гол де Кетеларе должен благодарит Скальвини, который выкатил ему на свободное пространство. На последней минуте основного времени Шарль оформил ассист. Жаль только, что помог отличиться игроку родом из московии.

Вторая победа подряд снова сделала Аталанту претендентом на Лигу чемпионов, отставание до четвертого места составляет всего два очка. Салернитана остается последней без видимых перспектив спастись от вылета.