Кризова Салернітана зробила ставку на зимовий трансферний ринок. Як інформує офіційний сайт клубу, під завдання порятунку в Серії А кампанійці повернули на посаду спортивного директора Вальтера Сабатіні, якого було звільнено трохи більше року тому. На цій посаді він замінив Моргана Де Санктіса.

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Влітку Де Санктіс вів незвичайну трансферну політику, вдаючись до статистичних метрик і показників тих чи інших футболістів, без ретельного перегляду їх у справі. Сабатіні відрізняється зовсім іншим підходом до справи. Вальтер не довіряє цифрам – тільки власним очам.

Днями президент Салернітани Даніло Ієрволіно заявив, що багато гравців команди втратили мотивацію виступати за команду, звідси – така велика кількість поразок. Президент заявив, що якщо гравці продовжать "продавати" себе, то Салернітана стане для них "футбольною могилою".

Після 16 турів Салернітана замикає турнірну таблицю Серії А. В активі команди лише 8 набраних очок.

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