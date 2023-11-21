В связи с планами о реконструкции своего домашнего стадиона Артемио Франки Фиорентина рассматривает варианты с временным переездом в другое место. Начало работ запланировано на начало января 2024 года, в разгар этого сезона.

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Как информирует Gazzetta dello Sport, основным временным вариантом боссы "виолы" видят домашний стадион Эмполи – города находятся в близком расстоянии друг от друга.

Между руководством Эмполи и Фиорентины отличные отношения, а у самой Фиорентины много болельщиков в провинциальном городе. Сообщается, что решение будет зависеть не от президента "синих" Фабрицио Корси, а от мэра Эмполи Бренды Барнини – стадион принадлежит именно городу.

Отметим, что стадион Карло Кастеллани в Эмполи и сам будет в скором времени реконструирован. Работы начнутся в период с июля по сентябрь.

Запасным вариантом Фиорентины является флорентийский стадион Падовани.

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