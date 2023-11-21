Клуб Серии А может "отжать" у команды Коваленко домашний стадион
Фиорентина намерена произвести реконструкцию домашней арены Артемио Франки.
В связи с планами о реконструкции своего домашнего стадиона Артемио Франки Фиорентина рассматривает варианты с временным переездом в другое место. Начало работ запланировано на начало января 2024 года, в разгар этого сезона.
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Как информирует Gazzetta dello Sport, основным временным вариантом боссы "виолы" видят домашний стадион Эмполи – города находятся в близком расстоянии друг от друга.
Между руководством Эмполи и Фиорентины отличные отношения, а у самой Фиорентины много болельщиков в провинциальном городе. Сообщается, что решение будет зависеть не от президента "синих" Фабрицио Корси, а от мэра Эмполи Бренды Барнини – стадион принадлежит именно городу.
Отметим, что стадион Карло Кастеллани в Эмполи и сам будет в скором времени реконструирован. Работы начнутся в период с июля по сентябрь.
Запасным вариантом Фиорентины является флорентийский стадион Падовани.
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