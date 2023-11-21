У зв'язку з планами щодо реконструкції свого домашнього стадіону Артеміо Франкі Фіорентина розглядає варіанти з тимчасовим переїздом в інше місце. Початок робіт заплановано на початок січня 2024 року, в розпал цього сезону.

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Як інформує Gazzetta dello Sport, основним тимчасовим варіантом боси "віоли" вбачають домашній стадіон Емполі – міста розташовані на близькій відстані одне від одного.

Між керівництвом Емполі та Фіорентини чудові стосунки, а у самої Фіорентини багато вболівальників у провінційному місті. Повідомляється, що рішення залежатиме не від президента "синіх" Фабріціо Корсі, а від мера Емполі Бренди Барніні – стадіон належить саме місту.

Зазначимо, що стадіон Карло Кастеллані в Емполі і сам буде незабаром реконструйований. Роботи почнуться в період з липня по вересень.

Запасним варіантом Фіорентини є флорентійський стадіон Падовані.

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