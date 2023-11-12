Эмполи благодаря дебютному голу Виктора Коваленко за клуб одержал победу над Наполи. Отчёт о матче 12-го тура Серии А 2023/24 читайте на "Футбол 24".

Виктор Коваленко поставил на колени Наполи! Чемпион Италии в родных стенах принимал Эмполи, выдав довольно бледный матч с низким количеством моментов. Хозяева не наиграли даже на один ожидаемый гол, организовав лишь несколько дальних ударов и перспективных эпизодов без завершения. Тосканцы достаточно уверенно держали партенопейцев на дистанции.

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Основное время завершилось со счетом 0:0. Коваленко вышел на 71-й минуте и долгое время не выделялся, хотя и не проваливался – он не терял своих зон и неплохо поддерживал командное движение без мяча. Всё было в темп. На чужой же половине Витя имел только несколько скидок и подхватов ничейного мяча.

А на 1-й компенсированной Коваленко взял да и забил. И как! Наш земляк открылся на правом углу штрафной, принял пас от Эбуэхи и очень красиво пробил под дальнюю штангу – мяч влетел в сетку с рикошетом от каркаса! 0:1!

Этот гол стал дебютным для Виктора в составе Эмполи. Кроме того, он стал только вторым для экс-"горняка" в Серии А. Невероятно, но предыдущий гол Коваленко случился аж 757 дней назад – 16 октября 2021 года (забил Салернитане за Специю). Сейчас же точный выстрел украинца принёс Эмполи сенсационную победу!

Как следствие, Наполи упустил шанс обойти Милан и подняться на третью позицию. Чемпион остался четвёртым, рискуя выпасть за пределы ЛЧ уже по итогам этого тура. Похоже, Коваленко еще и оставил неаполитанцев без тренера – итальянские СМИ писали, что этот матч будет решающим для Руди Гарсии.

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