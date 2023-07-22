Торино после отказа Динамо отпустить Владимира Бражко за 4 млн евро готовит новое предложение, сообщает Toro.it.

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Отмечается, что "гранатовые" считают, что у Бражко есть качества, которые могут позволить ему стать великим игроком в будущем. За игрой Владимира на Евро-2023 наблюдал спортивный директор Торино Давиде Вагнати во время игры на Евро-2023 U-21 Украина – Хорватия.

Напомним, Бражко – воспитанник Динамо. Прошлый сезон провел в аренде у Зари (7 голов и 1 ассист в 29 матчах). В составе сборной Украины U-21 дошел до полуфинала Евро-2023 и впервые в истории нашего государства помог "сине-желтым" пробиться на Олимпийские игры. Transfermarkt оценивает Владимира в 1,5 млн евро.

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