"Предложение Торино унизительное. Владимир Бражко – один из наших самых талантливых полузащитников. И он принесет в будущем пользу Динамо.

Динамо отклонило солидное предложение от клуба Серии А по кандидату в сборную Украины

Все хотят покупать наших талантливых игроков за копейки. А если я начну продавать игроков по 4 миллиона, то у меня не будет команды! Надо продавать так, как мы это сделали с Забарным, с Миколенко. Когда-то, когда Андрей Шевченко только начинал играть за основу Динамо, нам предлагали продать его за 3 миллиона. Но мы понимали, что он будет стоить дороже", – сказал Суркис в комментарии журналисту Владимиру Зверову.

Напомним, Бражко – воспитанник Динамо. Прошлый сезон провел в аренде в Заре (7 голов и 1 ассист в 29 матчах). В составе сборной Украины U-21 дошел до полуфинала Евро-2023 и впервые в истории нашего государства помог "сине-желтым" пробиться на Олимпийские игры. Transfermarkt оценивает Владимира в 1,5 млн евро.

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