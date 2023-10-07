Все спортивное руководство и тренерский штаб Ивайло Петева подали в отставку, сообщает официальный сайт чемпионов Болгарии.

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Последней каплей стали унизительные 1:7 от Норшелланна в матче Лиги конференций. На внутренней арене тоже все плохо. Лудогорец идет только на шестой строчке чемпионата Болгарии, рискуя потерять серию из 12 титулов подряд. В ближайшее время владельцы клуба Кирилл и Георгий Домускиевы примут решение, как действовать в критической ситуации.

Напомним, что за Лудогорец выступает Игорь Пластун, но вряд ли уход Петева его сильно расстроил. Бывший наставник по ходу сезона выбросил украинца из состава и заставил тренироваться с дублем.

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