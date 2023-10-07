Усе спортивне керівництво та тренерський штаб Івайло Петева подали у відставку, інформує офіційний сайт чемпіонів Болгарії.

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Останньою краплею стали принизливі 1:7 від Норшелланна у матчі Ліги конференцій. На внутрішній арені також все погано. Лудогорець йде лише на шостій сходинці чемпіонату Болгарії, ризикуючи втратити серію з 12 титулів поспіль. Найближчим часом власники клубу Кіріл і Георгій Домускієви ухвалять рішення, як діяти в критичній ситуації.

Нагадаємо, що за Лудогорець виступає Ігор Пластун, але навряд відхід Петева його сильно засмутив. Колишній наставник упродовж сезону викинув українця зі складу і змусив тренуватися з дублем.

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