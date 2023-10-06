В четверг, 5 октября, состоялись матчи 2 тура Лиги конференций 2023/24. Счеты и обзор поединков в группах E, F, G и H читайте на "Футбол 24".

Лига конференций 2023/24, 2-й тур

Группа E

АЗ – Легия – 1:0

Гол: Павлидис, 52

Удаление: Ландо, 66 (АЗ)

Астон Вилла – Зрински – 1:0

Гол: Макгинн, 90+4

Группа F

Фиорентина – Ференцварош – 2:2

Голы: Барак, 67, Иконе, 90+3 – Варга, 25, Сиссе, 51

Чукарички – Генк – 0:2

Голы: Хейнен, 10, Пейнтсил, 21 (пен)

Группа G

Абердин – ХИК – 1:1

Голы: Миовски, 79 – Радулович, 59

ПАОК – Айнтрахт – 2:1

Голы: Живкович, 28, Кулиеракис, 90+2 – Мармуш, 68

Группа H

Норшелланн – Лудогорец – 7:1

Голы: Ингвартсен, 2 (пен), Осман, 11, Тверсков, 31, Нюгрен, 33, 74, Сон, 68 (авт), Расмуссен, 86 – Вердон, 9 (пен)

Спартак Трнава – Фенербахче – 1:2

Голы: Офори, 88 – Кинг, 70, 81

Легия без Игоря Харатина проиграла АЗ. Полякам не помогла даже игра в большинстве последние полчаса. В другом матче группы E Астон Вилла лишь в добавленное время пробила боснийскую оборону Зрински усилиями Макгинна – очень тяжелая победа подопечных Эмери, набравших первые очки в групповом турнире.

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В квартете F Ференцварош на выезде не удержал победу над Фиорентиной. Венгры вели 2:0, но "фиалки" спасли ничью уже в компенсированное время и отстают от лидеров квартета только на 2 пункта. В параллельном поединке Генк без проблем переиграл Чукарички. Там все решилось еще в дебюте.

ПАОК обыграл Айнтрахт и захватил единоличное лидерство группы G Живкович открыл счет в первом тайме, Мармуш во втором сравнял. В компенсированное время греки вырвали победу. Тайсон отыграл почти весь поединок, Томаш Кендзера не появился.

Норшелланн и Лудогорец устроили голевое безумие – на 11-й минуте счет был уже 2:1 в пользу хозяев. Правда, по одному голу команды забили с пенальти, после чего кипер болгар привез забавный гол в свои ворота.

Это было только запев – в середине первого тайма датская команда забила еще дважды, буквально издеваясь над соперниками. 4:1 после первого тайма – все вопросы были сняты. После перерыва болгары оформили автогол, после которого пропустили еще дважды. 7:1 – погром.

Игорь Пластун на Лигу конференций не заявлен – соответственно, экс-защитник сборной Украины в этом позоре Лудогорца не участвовал. Болгарская команда после двух туров имеет три очка. Столько же у Норшелланна. Лидирует Фенербахче, который на выезде дожал Спартак Трнаву. Дубль в активе Кинга, Фред отдал ассист в моменте со вторым голом.

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