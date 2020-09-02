Новый сезон во втором по силе дивизионе еще не успел стартовать, а Прикарпатье уже поменяло своего наставника.

Новым главным тренером ивано-франковского Прикарпатья стал Руслан Мостовой, сообщает издание Главком.

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46-летний специалист сменил на этом посту Владимира Ковалюка, который работал в клубе с 2015 года. Экс-тренера лично уволил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, поскольку возрожденная команда финансируется из городской казны. Ему не простили поражения в первом раунде Кубка Украины – Прикарпатье уступило второлиговому Подолью (основное время закончилось 1:1, а в серии пенальти сильнее был хмельницкий клуб).

Напомним, Ковалюк вывел Прикарпатье в Первую лигу и сумел закрепиться там с ним. В прошлом сезоне ивано-франковцы заняли в турнирной таблице 12 место, хотя первоначальным заданием была борьба за "шестерку". Экс-тренер по решению мэра будет работать теперь директором ивано-франковского стадиона Рух.

К слову, новый тренер дважды выступал в составе Прикарпатья (1996-1998 и 2008) и провел за него 67 матчей, в которых забил 3 гола. В Украине выступал также за Карпаты (Каменка-Бугская), Авангард (Жидачев), Подолье (Хмельницкий), Львов, Волынь, Закарпатье и другие клубы. В 2001 г. перешел в Спартак из Нальчика, став его капитаном – провел за команду 196 матчей и помог ей выйти в 2005 году в российскую Премьер-лигу. В 2007 году также выступал за Томь.

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