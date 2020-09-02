Шесть клубов Первой лиги официально начнут сезон позже остальных.

Поединки Агробизнес – Полесье, Оболонь – Верес и Горняк-Спорт – Прикарпатье будут перенесены на неопределенный срок, сообщает официальный сайт ПФЛ.

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Причиной стал обнаружен COVID-19 у игроков и персонала Агробизнеса, Вереса и Прикарпатья.

Отметим, что 1-й тур Первой лиги сезона 2020/21 стартует уже 5 сентября. В соревнованиях примут участие 16 команд, три из которых поднимутся в УПЛ по итогам соревнований.

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