Новий сезон у другому за силою дивізіоні ще не встиг стартувати, а Прикарпаття вже змінило свого наставника.

Новим головним тренером івано-франківського Прикарпаття став Руслан Мостовий, повідомляє видання Главком.

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46-річний фахівець замінив на цій посаді Володимира Ковалюка, який працював у клубі з 2015 року. Екс-тренера особисто звільнив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, оскільки відроджена команда фінансується з міської казни. Йому не пробачили поразки у першому раунді Кубка України – Прикарпаття поступилось друголіговому Поділлю (основний час закінчився 1:1, а у серії пенальті сильнішим був хмельницький клуб).

Нагадаємо, Ковалюк вивів Прикарпаття у Першу лігу і зумів закріпитися там з ним. Минулого сезону івано-франківці посіли у турнірній таблиці 12 сходинку, хоча першопочатковим завданням була боротьба за "шістку". Екс-тренер за рішенням мера працюватиме тепер директором івано-франківського стадіону Рух.

До слова, новопризначений тренер двічі виступав у складі Прикарпаття (1996-1998 та 2008) і провів за нього 67 матчів, в яких забив 3 голи. В Україні виступав також за Карпати (Кам’янка-Бузька), Авангард (Жидачів), Поділля (Хмельницьк), Львів, Волинь, Закарпаття та інші нижчолігові клуби. У 2001 р. перейшов у Спартак з Нальчика, ставши його капітаном – провів за команду 196 матчів і допоміг їй вийти в 2005 році в російську Прем’єр-лігу. У 2007 році також виступав за Том.

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