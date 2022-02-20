Нападающий Шальке Игаль Брук прибыл в расположение перволигового Альянса в Турции, сообщает Meta Ratings.

Верес забраковал форварда Шальке и хавбека Шахтера – ровенчане отказались от хитрого плана по поводу новичков

На заграничном сборе команда из Липовой Долины планирует провести восемь контрольных поединков – попытается зарекомендовать себя там и украинский форвард.

К слову, 20-летний игрок раньше был на просмотре в Вересе и Подолье, однако оба клуба отказались от его услуг. Transfermarkt оценивает игрока в 25 тысяч евро.

Напомним, Альянс ушел на зимнюю паузу на третьей строчке турнирной таблицы Первой лиги, имея в своем активе 33 очка.

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