Нападник Шальке Ігаль Брук прибув у розташування першолігового Альянса у Туреччині, повідомляє Meta Ratings.

Верес забракував форварда Шальке та хавбека Шахтаря – рівняни відмовились від хитрого плану щодо новачків

На закордонному зборі команда з Липової Долини планує провести вісім контрольних поєдинків – спробує зарекомендувати себе там і український форвард.

До слова, 20-річний гравець раніше був на перегляді у Вересі та Поділлі, однак обидва клуби відмовились від його послуг. Transfermarkt оцінює гравця у 25 тисяч євро.

Нагадаємо, Альянс пішов на зимову паузу на третій сходинці турнірної таблиції Першої ліги, маючи у своєму активі 33 очки.

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