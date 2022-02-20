Клуб Першої ліги може підсилитись форвардом Шальке
Український форвард Ігаль Брук продовжує пошуки нової команди.
Нападник Шальке Ігаль Брук прибув у розташування першолігового Альянса у Туреччині, повідомляє Meta Ratings.
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На закордонному зборі команда з Липової Долини планує провести вісім контрольних поєдинків – спробує зарекомендувати себе там і український форвард.
До слова, 20-річний гравець раніше був на перегляді у Вересі та Поділлі, однак обидва клуби відмовились від його послуг. Transfermarkt оцінює гравця у 25 тисяч євро.
Нагадаємо, Альянс пішов на зимову паузу на третій сходинці турнірної таблиції Першої ліги, маючи у своєму активі 33 очки.
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