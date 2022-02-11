"Полузащитник Эдвард Кобак и нападающий Игаль Брук – молодые футболисты, которым еще нужно время на адаптацию в нашей команде. Приняли решение не подписывать с ними контракты.

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Размышляли над вариантом взять их и отправить сразу в аренду. Но, в конце концов, от такого варианта тоже отказались", – цитирует слова Шевчука на заседании наблюдательного совета Вереса официальный сайт клуба.

Напомним, команда Юрия Вирта после первой части сезона расположилась на девятой строчке турнирной таблицы УПЛ.

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