"Финансовая осмотрительность имеет решающее значение для защиты долгосрочной безопасности клуба. За три трансферных окна, которые мы провели с момента моего прихода, мы имеем положительную позицию с точки зрения чистых расходов. А фонд заработной платы значительно сократился.

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Я стремился вывести клуб на такую позицию, чтобы мы планировали два-три трансферных окна вперед, а не на две-три недели. Уметь быстро реагировать, хотя иногда без этого не обойтись в футболе, не является здоровым постоянным состоянием, в котором должен функционировать клуб. В этом контексте январь вряд ли будет для нас напряженным месяцем. Но упорная работа над тем, чтобы команда, которая стабильно хорошо выступала в этом сезоне, могла продолжать развиваться и совершенствоваться в этом сезоне, летом и в дальнейшем, не прекращалась.

Конечно, если мы почувствуем, что в это окно появится возможность подписать игрока, которого мы обозначили, и мы считаем, что переход сейчас даст немедленный толчок команде в краткосрочной перспективе, мы рассмотрим такую возможность. Но, скорее всего, это будет сдержанное трансферное окно для Эвертона", – приводит слова Телвелла Reuters.

Напомним, что у Эвертона в этом сезоне уже сняли 10 очков за нарушение финансового фэйр-плей, а УЕФА пристально следит за "ирисками" на предмет повторных нарушений.

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