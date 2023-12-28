Клуб Миколенко может остаться без трансферов зимой
Директор Эвертона Кевин Телвелл сообщил, что клубу, скорее всего, придется обойтись без усиления зимой.
"Финансовая осмотрительность имеет решающее значение для защиты долгосрочной безопасности клуба. За три трансферных окна, которые мы провели с момента моего прихода, мы имеем положительную позицию с точки зрения чистых расходов. А фонд заработной платы значительно сократился.
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Я стремился вывести клуб на такую позицию, чтобы мы планировали два-три трансферных окна вперед, а не на две-три недели. Уметь быстро реагировать, хотя иногда без этого не обойтись в футболе, не является здоровым постоянным состоянием, в котором должен функционировать клуб. В этом контексте январь вряд ли будет для нас напряженным месяцем. Но упорная работа над тем, чтобы команда, которая стабильно хорошо выступала в этом сезоне, могла продолжать развиваться и совершенствоваться в этом сезоне, летом и в дальнейшем, не прекращалась.
Конечно, если мы почувствуем, что в это окно появится возможность подписать игрока, которого мы обозначили, и мы считаем, что переход сейчас даст немедленный толчок команде в краткосрочной перспективе, мы рассмотрим такую возможность. Но, скорее всего, это будет сдержанное трансферное окно для Эвертона", – приводит слова Телвелла Reuters.
Напомним, что у Эвертона в этом сезоне уже сняли 10 очков за нарушение финансового фэйр-плей, а УЕФА пристально следит за "ирисками" на предмет повторных нарушений.
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