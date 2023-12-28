"Фінансова обачність має вирішальне значення для захисту довгострокової безпеки клубу. За три трансферних вікна, які ми провели з моменту мого приходу, ми маємо позитивну позицію з точки зору чистих витрат. А фонд заробітної плати значно скоротився.

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Я прагнув вивести клуб на таку позицію, щоб ми планували два-три трансферних вікна наперед, а не на два-три тижні. Вміти швидко реагувати, хоча іноді без цього не обійтись у футболі, не є здоровим постійним станом, в якому повинен функціонувати клуб. У цьому контексті січень навряд чи буде для нас напруженим місяцем. Але наполеглива робота над тим, щоб команда, яка стабільно добре виступала в цьому сезоні, могла продовжувати розвиватися і вдосконалюватися в цьому сезоні, влітку і надалі, не припинялася.

Звичайно, якщо ми відчуємо, що у це вікно з'явиться можливість підписати гравця, якого ми позначили, і ми вважаємо, що перехід зараз дасть негайний поштовх команді в короткостроковій перспективі, ми розглянемо таку можливість. Але, швидше за все, це буде стримане трансферне вікно для Евертона", – наводить слова Телвелла Reuters.

Нагадаємо, що в Евертона цього сезону вже зняли 10 очок за порушення фінансового фейр-плей, а УЄФА пильно стежить за "ірисками" щодо повторних порушень.

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