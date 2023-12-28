Клуб Миколенка може залишитись без трансферів узимку
Директор Евертона Кевін Телвелл повідомив, що клубу, скоріш за все, доведеться обійтись без підсилення взимку.
"Фінансова обачність має вирішальне значення для захисту довгострокової безпеки клубу. За три трансферних вікна, які ми провели з моменту мого приходу, ми маємо позитивну позицію з точки зору чистих витрат. А фонд заробітної плати значно скоротився.
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Я прагнув вивести клуб на таку позицію, щоб ми планували два-три трансферних вікна наперед, а не на два-три тижні. Вміти швидко реагувати, хоча іноді без цього не обійтись у футболі, не є здоровим постійним станом, в якому повинен функціонувати клуб. У цьому контексті січень навряд чи буде для нас напруженим місяцем. Але наполеглива робота над тим, щоб команда, яка стабільно добре виступала в цьому сезоні, могла продовжувати розвиватися і вдосконалюватися в цьому сезоні, влітку і надалі, не припинялася.
Звичайно, якщо ми відчуємо, що у це вікно з'явиться можливість підписати гравця, якого ми позначили, і ми вважаємо, що перехід зараз дасть негайний поштовх команді в короткостроковій перспективі, ми розглянемо таку можливість. Але, швидше за все, це буде стримане трансферне вікно для Евертона", – наводить слова Телвелла Reuters.
Нагадаємо, що в Евертона цього сезону вже зняли 10 очок за порушення фінансового фейр-плей, а УЄФА пильно стежить за "ірисками" щодо повторних порушень.
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