Из-за финансовых проблем Барселону могут исключить из Лиги чемпионов. Впрочем, каталонцы не единственный клуб, на кого начал охоту УЕФА.

Барселону могут исключить из Лиги чемпионов на три года

Как сообщает Marca, ПСЖ, Манчестер Сити и Милан подозреваются в несоблюдении финансовых правил УЕФА. Расследование начать не только против них, в черном списке находятся около 10 клубов. Ожидается, что решение будет принято в феврале 2024 года.

Если вина клубов будет доказана, то они рискуют быть исключенными из Лиги чемпионов на два-три года.

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