"Спасибо Денису за вклад и переданный опыт, который он принес в нашу команду. И отдельное спасибо за две серии послематчевых пенальти в нынешнем розыгрыше Кубка Украины. "Желто-зеленая" семья желает дальнейших успехов в жизни!" – говорится в заявлении клубной пресс-службы.

Полесье определилось с домашним стадионом на еврокубки и местом проведения летних сборов – на этот раз без размаха

Напомним, что Бойко стал игроком Полесья летом 2023 года. Он насколько органично вписался в команду на тот момент Юрия Калитвинцева, что житомирские болельщики признали его лучшим игроком команды в 2023 году.

Заметим, что до Полесья Бойко выступал за киевские ЦСКА, Оболонь и Динамо, а также за Кривбасс, Малагу, Бешикташ и Днепр. В составе последнего Денис провел, вероятно, самый успешный период карьеры, вершиной которой стал финал Лиги Европы 2015 года.