Скромный Каррарезе, выступающий в итальянской Серии С, подал миру четкий знак, с кем следует сравнивать российское захватническое войско. Команда, возглавляемая легендарным Антонио Ди Натале, на один матч изменила свою форму.

УАФ и клубы чемпионата Италии организуют помощь для пострадавших от войны в Украине

На матч против Модены футболисты вышли в эксклюзивных комплектах, прототипом для которых стала форма футбольной команды в фильме "Победа" (1981). Теперь Каррарезе продает футболки на аукционе. Деньги пойдут организации "Врачи без границ", которые оказывают гуманитарную помощь пострадавшим от войны в Украине.

Следует заметить, что фильм "Победа" рассказывает о футбольной команде из нацистского лагеря для пленных, которая провела матч против верных слуг Гитлера. В фильме снимались такие актеры, как Майкл Кейн и Сильвестр Сталоне, а также ряд звезд футбола, среди которых Пеле, Бобби Мур и другие.

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