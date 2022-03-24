Итальянская Серия А анонсировала масштабную акцию, направленную на то, чтобы поддержать украинцев.

В течение следующих двух туров Серии В итальянские болельщики будут собирать помощь для украинцев. Об этом договорились УАФ и руководство Лиги, сообщает официальный сайт организации.

Брешия таки уволила Пиппо Индзаги, со второй попытки нарушив условия контракта – будет суд

В день матчей стадионы всех клубов второго по рангу дивизиона чемпионата Италии станут центрами для сбора гуманитарной помощи. Присоединиться к акции призывают всех желающих. Собирать будут преимущественно медикаменты и продукты питания.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. ВСУ и подразделения территориальной обороны дают отпор врагу. Украинские и иностранные футболисты собирают гуманитарную помощь и помогают армии деньгами.

Россия напала на Украину: нам предлагают провести чемпионат Европы, УПЛ не переедет за границу (LIVE)