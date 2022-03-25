Скромний Каррарезе, який виступає в італійській Серії С, подав світу чіткий знак, з ким варто порівнювати російське загарбницьке військо. Команда, яку очолює легендарний Антоніо Ді Натале, на один матч змінила свою форму.

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На матч проти Модени футболісти вийшли в ексклюзивних комплектах, прототипом для яких стала форма футбольної команди у фільмі "Перемога" (1981). Тепер Каррарезе продає футболки на аукціоні. Гроші підуть організації "Лікарі без кордонів", які надають гуманітарну допомогу постраждалим від війни в Україні.

Варто зауважити, що фільм "Перемога" розповідає про футбольну команду з нацистського табору для полонених, яка провела матч проти вірних слуг Гітлера. У стрічці знімалися такі актори, як Майкл Кейн та Сільвестр Сталоне, а також низка зірок футболу, середи яких Пеле, Боббі Мур та інші.

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