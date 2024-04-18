Главный тренер Сельты Клаудио Хиральдес продлил контракт с клубом до лета 2025 года.

Сельта продлила контракт с Хиральдесом до лета 2025 года, несмотря на поражение в матче 31-го тура Ла Лиги от Бетиса (1:2). Команда занимает 17-е место в турнирной таблице, находясь в трёх очках от зоны вылета.

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Как информирует официальный сайт Сельты, клубное руководство довольно работой нового тренера и видит в нём постоянного наставника команды на следующий сезон вне зависимости от дивизиона, в котором будут выступать галисийцы.

36-летний Клаудио Хиральдес возглавил Сельту в марте, сменив на посту главного тренера Рафаэля Бенитеса. С тех пор команда провела под его руководством три матча, в которых добыла одну победу и ещё один раз сыграла вничью.

Ранее Хиральдес 9 лет работал в структуре клуба, в последнее время он был главным тренером молодёжной команды Сельты.

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