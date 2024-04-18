Клуб Ла Ліги продовжив контракт із тренером після поразки – команда за три очки від зони вильоту
Головний тренер Сельти Клаудіо Хіральдес продовжив контракт із клубом до літа 2025 року.
Сельта продовжила контракт із Хіральдесом до літа 2025 року, незважаючи на поразку в матчі 31-го туру Ла Ліги від Бетіса (1:2). Команда посідає 17-те місце в турнірній таблиці, перебуваючи в трьох очках від зони вильоту.
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Як інформує офіційний сайт Сельти, клубне керівництво задоволене роботою нового тренера і бачить у ньому постійного наставника команди на наступний сезон незалежно від дивізіону, в якому виступатимуть галісійці.
36-річний Клаудіо Хіральдес очолив Сельту в березні, змінивши на посаді головного тренера Рафаеля Бенітеса. Відтоді команда провела під його керівництвом три матчі, в яких здобула одну перемогу і ще один раз зіграла внічию.
Раніше Хіральдес 9 років працював у структурі клубу, останнім часом він був головним тренером молодіжної команди Сельти.
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