Сельта продовжила контракт із Хіральдесом до літа 2025 року, незважаючи на поразку в матчі 31-го туру Ла Ліги від Бетіса (1:2). Команда посідає 17-те місце в турнірній таблиці, перебуваючи в трьох очках від зони вильоту.

Реал "звільнив" свого колишнього тренера-невдаху – переможець ЛЧ не витримав боротьби за виживання

Як інформує офіційний сайт Сельти, клубне керівництво задоволене роботою нового тренера і бачить у ньому постійного наставника команди на наступний сезон незалежно від дивізіону, в якому виступатимуть галісійці.

36-річний Клаудіо Хіральдес очолив Сельту в березні, змінивши на посаді головного тренера Рафаеля Бенітеса. Відтоді команда провела під його керівництвом три матчі, в яких здобула одну перемогу і ще один раз зіграла внічию.

Раніше Хіральдес 9 років працював у структурі клубу, останнім часом він був головним тренером молодіжної команди Сельти.

Бетіс втримав перемогу над Сельтою – андалусійці перервали серію поразок і обійшли Яремчука у таблиці