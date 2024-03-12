Сельта официально объявила об увольнении титулованного специалиста и его помощников.

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Бенитес прибыл на Балаидос прошлым летом, подписав контракт до 2026-го. Рафа выигрывал ЛЧ, ЛЕ, два чемпионата Испании, но на этот раз перед ним встала совсем другая задача – бороться за выживание. Сельта весь сезон болтается вблизи опасной зоны, а в последних 5 турах одержала всего одну победу. Бенитес оставил галисийцев на расстоянии 2 очков от 18-го места.

По иронии судьбы, Рафу "уволил" его бывший клуб. Сельта потерпела разгромное поражение 0:4 от Реала, где Бенитес провалился в сезоне 2015/16.

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