Первый тайм прошел на равных и без забитых голов, а вот после перерыва уже доминировал Бетис. Существенное игровое преимущество вылилось в гол на 53-й минуте. Вести "вердибланкос" вперед смог Миранда, который прибежал на 11 метров и замкнул катбек от Бельерина – 1:0.

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На 83-й же минуте Иско отобрал мяч на чужой трети, обыгрался с партнером и забросил эффектную диагональ в штрафную на Фекира. Набиль же качнул защитника и закрутил в дальний угол – 2:0! Этого хватило для победы, хотя в конце встречи Ларссен сократил отставание галисийцев.

В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Бетиса со счетом 2:1. Подопечные Мануэля Пеллегрини прервали 4-матчевую серию поражений, набрав 45 очков и поднявшись на седьмую позицию. Валенсия, которая держалась там до начала тура, опустилась вниз, отставая на 1 зачетный балл. Сельта держится в 3 пунктах от зоны вылета.

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