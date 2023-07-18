Экс-игрок Лацио, Манчестер Сити, Ромы и Интера Александар Коларов стал спортивным директором и подписал с Пизой двухлетний контракт. Однако на новом месте работы у серба не заладилось, и он покинул свою должность спустя менее чем через месяц. Тем самым он оставил "нерадзурри" без работы на трансферном рынке.

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На поиски нового спортивного директора клубному руководству Пизы понадобилась неделя. В итоге вакантную должность занял 43-летний Стефано Стефанелли, информирует официальный сайт клуба.

Ранее Стефанелли работал спортивным директором Карпи, Наполи (U-19) и Чезены.

Напомним, что летом Пизу возглавил экс-полузащитник Ливерпуля Альберто Аквилани. В прошлом сезоне команда финишировала на 11-м месте в Серии Б.

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