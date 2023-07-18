Екс-гравець Лаціо, Манчестер Сіті, Роми та Інтера Александар Коларов став спортивним директором і підписав із Пізою дворічний контракт. Однак на новому місці роботи в серба не склалося, і він покинув свою посаду менш ніж через місяць. Тим самим він залишив "нерадзуррі" без роботи на трансферному ринку.

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На пошуки нового спортивного директора клубному керівництву Пізи знадобився тиждень. У підсумку вакантну посаду обійняв 43-річний Стефано Стефанеллі, інформує офіційний сайт клубу.

Раніше Стефанеллі працював спортивним директором Карпі, Наполі (U-19) і Чезени.

Нагадаємо, що влітку Пізу очолив екс-півзахисник Ліверпуля Альберто Аквілані. Минулого сезону команда фінішувала на 11-му місці в Серії Б.

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